DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 8. November (vorläufige Fassung)

=== 06:50 DE/Basler AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate *** 07:00 DE/Deutsche Post AG, ausführliches Ergebnis 3Q (08:30 Presse-Telefonkonferenz; 10:00 Analysten-Telefonkonferenz) *** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 3Q (10:30 PK) 07:00 FR/Renault SA, Kapitalmarkttag u.a. mit Update zum Mittelfristausblick und zur Strategie *** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 3Q (10:00 Presse-Telefonkonferenz; 14:00 Investoren-Telefonkonferenz) *** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Umsatz 3Q (09:00 Telefonkonferenz für Investoren und Analysten; 10:30 Presse-Telefonkonferenz) *** 07:30 DE/Munich Re, ausführliches Ergebnis 3Q (09:00 Presse-Telefonkonferenz; 11:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren) 07:30 DE/Manz AG, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Schaeffler AG, Ergebnis 3Q 08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 9 Monate 08:00 LU/Global Fashion Group SA, Ergebnis 3Q 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Jahresergebnis 08:00 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1H 08:30 DE/Leifheit AG, Ergebnis 9 Monate *** 09:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Bundesbank-Symposium "Bankenaufsicht im Dialog" 09:30 EU/Europäischer Gerichtshof (EuGH), Urteil zum Klagerecht von Umweltvereinigungen *** 09:40 DE/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Rede bei Bundesbank-Symposium "Bankenaufsicht im Dialog" *** 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 3Q *** 10:30 EU/Treffen der Finanz- und Wirtschaftsminister in Brüssel, ca 14:30 PK *** 11:00 NL/Qiagen NV, PG (virtuell) zum Ergebnis 3Q *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz September Eurozone PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission 2-jährige Bundesschatzanweisung über 6 Mrd Euro 12:00 DE/Bundesinnenministerin Faeser und BKA-Präsident Münch, PK zu Sicherheit und Kriminalität in Deutschland *** 12:00 US/Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 3Q 13:00 DE/FDP-Fraktion, Statement des Ersten Parlamentarischen Geschäftsführers Vogel vor Fraktionssitzung 15:00 DE/SPD-Fraktion, Fraktionssitzung 15:00 DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen (4. Runde) in der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg 16:00 DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen (4. Runde) in der Metall- und Elektroindustrie Bayern *** 22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 4Q 22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - US/Zwischenwahlen (Midterms) für den Kongress - EG/Weltklimakonferenz COP27 (bis 18.11), Scharm El-Scheich ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

