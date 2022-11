Mit einem kräftigen Anstieg begeht Cancom den heutigen Handelstag. Immerhin kann sich die Aktie um rund drei Prozent nach oben schieben. Damit ist der Titel in den Gewinnerlisten ganz vorne zu finden. Eröffnen sich dadurch neue Gewinnchancen?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Cancom, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Cancom der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Cancom-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. Denn der nächste wichtige Widerstand ist in Reichweite. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund fünf Prozent für neue Monatshochs. Bis heute markieren 27,86 EUR dieses Hoch. Wir sehen hier also ein echtes Endspiel.

Skeptiker könnten den Anstieg zum Leerverkauf nutzen und so auf fallende Kurse spekulieren. Trader, die sich auf Puts spezialisiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...