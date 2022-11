Covestro beginnt die heutige Sitzung mit einem kräftigen Anstieg. Im Vergleich zum gestrigen Schluss sind die Aktien aktuell rund vier Prozent teurer. Damit ist dem Papier heute an Platz an der Sonne sicher. Geht hier jetzt so richtig die Post ab?

Anmerkung der Redaktion: Startet Covestro jetzt richtig durch? Mit dieser Frage beschäftigt sich unsere brandaktuelle Sonderanalyse, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Covestro der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Covestro-Analyse einfach hier klicken.

Die übergeordnete Technik hellt sich mit dieser Rallye spürbar auf. Da dieser Aufwärtstag die Aktie dichter an den nächsten Bremsbereich schiebt. So ergibt sich derzeit ein Abstand von nur noch rund 0,1 Prozent zum Monatshoch. Im bisherigen Chartverlauf wurde dieses Top bei 36,77 EUR ausgebildet. Bei Covestro dürfte es also in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Wer als Anleger eher von fallenden Kursen ausgeht, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...