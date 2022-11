Los Angeles (ots/PRNewswire) -Die europäische Registrierung von digitalen Vermögenswerten wird es Telcoin ermöglichen, seinen Kunden in der EU Zugang zu seiner Krypto-Wallet und seiner DeFi-Börse zu verschaffen.Telcoin, eine dezentralisierte Finanztechnologieplattform, die kostengünstige Überweisungen und Kryptohandel in die Hände von Nutzern auf der ganzen Welt legt, hat heute ihre Expansion in den europäischen Markt angekündigt.Die Telcoin Europe UAB, die in Litauen für die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich digitaler Vermögenswerte registriert ist, gibt dem Unternehmen die Möglichkeit, den Europäern sowohl seine selbstverwahrte digitale Geldbörse als auch seinen Austauschdienst für Kryptowährungen anzubieten. Die Telcoin-App, die für iOS und Android verfügbar ist, ermöglicht es den Nutzern, eine wachsende Anzahl beliebter Kryptowährungen mit nur wenigen Fingertipps sicher zu speichern, zu versenden und damit zu handeln.Genauso wie die Nutzer in den Vereinigten Staaten werden auch die Bürgerinnen und Bürger der EU bald in der Lage sein, direkt von einem verbundenen Bankkonto oder einer Debitkarte in Stablecoins einzuzahlen, was ihnen Zugang zum mobilen Handel mit 24 Token wie WBTC, ETH, MATIC und TEL gibt. Telcoin will eine intuitive und kostengünstige Alternative zu den bestehenden zentralisierten Börsen bieten und gleichzeitig den Kontoinhabern die Möglichkeit geben, ihr Vermögen selbst zu verwalten."Trotz der schwierigen Marktbedingungen sehen wir immer noch eine hervorragende Zukunft für DeFi und regulierte, selbstverwaltete Krypto-Börsendienste", erklärte Paul Neuner, CEO von Telcoin. "Ich denke, dass die europäischen Nutzer ein besonderes Interesse an Dezentralisierung und sicherer Selbstverwahrung haben, weshalb wir in der EU eine hohe Nachfrage nach unserer mobilen Alternative zu den zentralisierten Börsenplätzen erwarten."Als ein Unternehmen, dem es wichtig ist, die Vorschriften einzuhalten und seinen Kunden einen einfachen Zugang zu dezentraler Finanzierung zu ermöglichen, verfolgt Telcoin die regulatorischen Entwicklungen in der EU und in anderen Ländern genau. Nachdem Telcoin im vergangenen Jahr im US-Bundesstaat Nebraska das zweite Krypto-Bankengesetz entworfen und verabschiedet hat, freut es sich, seine positive und konstruktive Beteiligung an der weiteren Regulierung im Bereich der digitalen Vermögenswerte weltweit auszubauen.Telcoin ist aktiv dabei, seinen Betrieb vor Ort aufzubauen und plant, den Bürgern der EU die neuen Dienste zum Jahresende zur Verfügung zu stellen.Website: https://www.telco.in/Twitter: https://twitter.com/telcoinDiscord: https://discord.gg/PMcuZRntNaiOS-Download: https://apps.apple.com/us/app/telcoin/id1455060641Android-Download: https://play.google.com/store/apps/details?id=in.telco.walletFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1938273/Telcoin_registers_provide_cryptocurrency_services_EU.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1748895/Telcoin_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/telcoin-expandiert-in-die-eu-301670312.htmlPressekontakt:press@telco.inOriginal-Content von: Telcoin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166445/5363689