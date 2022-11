Der Goldpreis hinkt in deisem Jahr den Erwartungen der Investoren hinterher, wie der Blick auf den Kursverlauf zeigt. Der Preis kommt nicht in Gang. Steigende Zinsen lassen die Anlage in Gold unattraktiver werden und in diesem Jahr sind die Zinsen stark gestiegen. Doch nun zeigt sich ein klares Lebenszeichen. Auf dem aktuellen Niveau könnte eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...