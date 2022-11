Julia Goh, Senior Economist bei der UOB Group, und Loke Siew Ting, Ökonom, besprechen die jüngste Zinsentscheidung der Bank Negara Malaysia (BNM). Wichtigste Zitate "Die Bank Negara Malaysia (BNM) hob heute (3. November) die Overnight Policy Rate (OPR) in der vierten Sitzung in Folge um 25 Basispunkte auf 2,75 % an, nachdem die US-Notenbank heute Morgen ...

