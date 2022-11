Regulatory News:

Sopra Steria Group (Paris:SOP):

Aggregated presentation by day and by market

Pursuant to implementing Directive of Commission Regulation (EC) No. 596/2014 of 16 April 2014 on the abuses of market and in accordance with Article 241-4 of the AMF General Regulation, Sopra Steria Group hereby discloses the transactions in its own shares

Name of the Issuer Identity code of the Issuer Day of the transaction Identity code of the financial instrument (Code ISIN) Total daily volume (in number of shares) Daily weighted average purchase price of the shares Market SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 04/11/2022 FR0000050809 1,035 129.1607 Euronext SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 03/11/2022 FR0000050809 1,000 128.3286 Euronext

Detail transaction by transaction

