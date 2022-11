Die Preisvolatilität ist seit der russischen Invasion in der Ukraine und den Zinserhöhungen der Fed gestiegen. Morgan Stanley und die Bank of America haben die Zahl ihrer Angestellten in den Metallabteilungen vergrößert. Vor rund zehn Jahren hatte die Deutsche Bank diesem Geschäft den Rücken gekehrt, doch nun laufen Überlegungen wieder in das Metallgeschäft einzusteigen. Erst vor wenigen Tagen hat Stratege Michael Wilson von Morgan Stanley verkündet, dass die Zinserhöhungen der US-Notenbank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...