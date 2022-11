Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 7 novembre/November 2022) - The common shares of Diagnamed Holdings Corp. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Diagnamed Holdings Corp. is a developing a platform of software-based prescription digital therapeutic products ("PDT Products") with the potential to improve early detection of neurological disorders, overall patient health and lower healthcare costs. The Company's PDT Products include: (1) BrainYear, an electroencephalogram-based ("EEG") machine-learning solution to detect an individual's brain age for use in clinic and at-home; and (2) BrainTremor, a wearable device to detect tremors and brain activity for neurological disorders by EEG. The Company is conducting research and development of digital therapeutics applications with the intent to commercialize its PDT Products in the United States and currently outsources its research and development in the U.S. and Canada. The Company's goal is to complete the development of a prototype of BrainYear and BrainTremor for clinical research, and ultimately commercialize these products initially in the United States.

_________________________________

Les actions ordinaires de Diagnamed Holdings Corp. ont été approuvées pour inscription à la CSE.

Les documents d'inscription et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Diagnamed Holdings Corp. développe une plate-forme de produits thérapeutiques numériques sur ordonnance (« Produits PDT ») avec le potentiel d'améliorer la détection précoce des troubles neurologiques, la santé globale des patients et de réduire les coûts des soins de santé. Les produits PDT de la Société comprennent: (1) BrainYear, une solution d'apprentissage automatique basée sur l'électroencéphalogramme (« EEG ») pour détecter l'âge du cerveau d'un individu à utiliser en clinique et à domicile; et (2) BrainTremor, un dispositif portable pour détecter les tremblements et l'activité cérébrale pour les troubles neurologiques par EEG. La Société mène des activités de recherche et de développement d'applications thérapeutiques numériques dans le but de commercialiser ses produits PDT aux États-Unis et externalise actuellement sa recherche et son développement aux États-Unis et au Canada. L'objectif de la Société est d'achever le développement d'un prototype de BrainYear et BrainTremor pour la recherche clinique, et finalement de commercialiser ces produits initialement aux États-Unis.

Issuer/Émetteur: Diagnamed Holdings Corp. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): DMED Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 76 222 085 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 17 490 000 CSE Sector/Catégorie: Technology/Technologie CUSIP: 25245D 10 3 ISIN: CA 25245D 10 3 3 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: le 8 NOV 2022 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 30 septembre/September Transfer Agent/Agent des transferts: Marrelli Trust Company Limited

The Exchange is accepting Market Maker applications for DMED. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com