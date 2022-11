Citizens Companies ist ein seit 40 Jahren bestehendes Energieunternehmen, das den Weg zu einer nachhaltigeren Welt ebnet, indem es Menschen, Kapital und Ziele miteinander verbindet, um marktreife Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels zu entwickeln.

Am Eröffnungstag der COP27 startet Citizens ein neues Projekt, das die Gründung und Erweiterung von Supercool EMC auf 60 Standorte weltweit bis 2030 zum Ziel hat.

"Die Supercool Electric Mobility Centers (EMC) wurden als schlüsselfertige Plattform geschaffen, um die weltweit führenden Transportunternehmen und Start-ups im Bereich der Mobilität zusammenzubringen, damit sie wichtigsten Herausforderungen an der Front der Energiewende lösen können", so Sergio De la Vega, Chairman von Citizens.

Auf der COP27 wird Supercool EMC im Hub Culture Climate Pavilion und im COP27 Goal House an mehreren Diskussionsrunden teilnehmen, die sich auf die Beschleunigung der Energiewende und den Ausbau der Elektrifizierung konzentrieren. Supercool EMC bietet Mobilitätsanbietern eine noch nie dagewesene Gelegenheit, ihre Produkte und Dienstleistungen auf einem physischen und virtuellen Marktplatz zu präsentieren. Gleichzeitig erhalten Investoren Zugang zu innovativen Unternehmen mit einer Führungsrolle bei der Entwicklung von Produkten, die zum Umweltschutz beitragen und Unternehmen beim Übergang zu einer nachhaltigeren Zukunft im Transportwesen unterstützen. Das erste Supercool EMC wurde im Herzen des Automobilclusters in Puebla, Mexiko, in Betrieb genommen.

Die nächsten Supercool EMCs werden im ersten Quartal 2023 in Mexiko-Stadt, Mexiko und Maranello, Italien, eröffnet, gefolgt von Boston, Massachusetts, im dritten Quartal 2023 und Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, im vierten Quartal 2023, in Vorbereitung auf die COP28 auf der Expo City Dubai.

In der ersten Phase des EMC-Einführungsplans werden die ersten Standorte in der physischen Welt errichtet, wobei ein Metaverse-Standort für Supercool EMC im Jahr 2023 geplant ist.

Über Citizens:

Citizens ist ein seit 40 Jahren bestehendes Energieunternehmen, das den Weg zu einer nachhaltigeren Welt ebnet, indem es Menschen, Kapital und Ziele miteinander verbindet, um marktreife Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels zu entwickeln. Wir antizipieren die Herausforderungen der Zukunft und gehen sie heute auf innovative Weise an.

Über Supercool EMC:

Supercool EMC wurde ins Leben gerufen, um die weltweit führenden Verkehrsexperten und Mobilitätsunternehmer zusammenzubringen und auf diese Weise die wichtigsten Herausforderungen an der Grenze der Energiewende zu lösen. Das globale Supercool EMC-Netzwerk wird es den Teilnehmern ermöglichen, geschäftliche Transaktionen durchzuführen und schnell Erkenntnisse von Gleichgesinnten und Experten zu gewinnen, indem es eine Vielzahl von Perspektiven zur gemeinsam Entwicklung von Lösungswegen zusammenbringt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221107005326/de/

Contacts:

Oscar Sanabria

Oscars@citizenscompanies.com