Nexign Mediation ist ein integriertes System für die Konsolidierung und Umwandlung von Netzwerkdaten

Der Low-Code-Ansatz minimiert die Einbindung von Entwicklern bei der Konfiguration der Datenverarbeitungsprozesse und der Integration neuer Protokolle und Formate

Die Plattform kann täglich mehr als 1,5 Milliarden xDRs verarbeiten dies entspricht den Anforderungen führender Kommunikationsdienstleister

Nexign, ein führender Anbieter von BSS- und Digitalisierungslösungen, bringt eine neue OSS-Lösung auf den Markt, die eine zentrale Erfassung und Transformation von Netzwerkdaten ermöglicht. Nexign Mediationist eine Low-Code-Plattform, die Daten verschiedener Netzwerkgeräte und sonstiger Quellen zusammenführt. Kommunikationsdienstleister können damit die Sicherheit, Geschwindigkeit und Flexibilität bei der Erfassung und Analyse von Datenströmen für die weitere Nutzung zu Abrechnungs- oder Analysezwecken verbessern. Zudem unterstützt Nexign Mediation ein schnelles Hinzufügen neuer Datentypen, Formate, Quellen und konsumierender Systeme durch die Erweiterung über verschiedene einsatzfertige Plug-ins. Die Plattform kann über 1,5 Milliarden xDRs pro Tag verarbeiten und unterstützt 5G-Anwendungsfälle.

"Jeden Tag werden in Betreibernetzen Milliarden von Events verarbeitet. Diese Daten kommen aus verteilten Netzwerksystemen, von verschiedenen Standorten und in unterschiedlichen Formaten. Kommunikationsdienstleister können das Potenzial dieser Informationen nutzen, indem sie IT-Lösungen einsetzen, die große Datenmengen schnell analysieren, anreichern und an die konsumierenden Systeme weiterleiten", erklärt Maxim Nartov, CBO bei Nexign. "Nexign Mediation ist eine flexible und skalierbare Plattform, die Betreiberunternehmen hilft, Daten zu sammeln, zu analysieren und zur Lösung von Geschäftsaufgaben einzusetzen."

Die Nexign Mediation-Plattform bietet einen visuellen Drag-and-Drop-Builder zur Erstellung und Ausführung neuer Datenszenarien. Gleichzeitig ermöglicht das integrierte Überwachungssystem, die Performance der Plattform zu verfolgen und den Betreiber umgehend über erkannte Probleme zu informieren. Nexign Mediation verarbeitet sowohl Offline- als auch Online-Streams und kann während der Implementierung an die Bedürfnisse des Kunden angepasst werden.

Durch seinen Low-Code-Ansatz minimiert Nexign Mediation den Bedarf an Entwicklern bei Konfiguration und Support. Ferner setzt die Plattform auf Open-Source-Datenbanken, um die TCO zu senken. Nexign Mediation erfüllt die internationalen Standards 3GPP und TM Forum und ist mit allen Netzwerktypen kompatibel, einschließlich 2G-5G, PSTN, VoIP, DSL, FTTX und GPON. Die Plattform unterstützt eine Pipeline für kontinuierliche Integration und Bereitstellung (CI/CD), Containerisierung und Skalierung.

Über Nexign:

Nexign ist seit mehr als 30 Jahren auf dem Markt und unterstützt die digitale Transformation von Unternehmen rund um den Globus. Das Unternehmen bietet konvergente BSS-Systeme für Telekommunikationsbetreiber und innovative Lösungen, die das Mitarbeitererlebnis verbessern und digitale Ökosysteme unterstützen. Wir setzen auf eine starke Partnerschaft mit unseren Kunden, indem wir ihnen innovative Produkte auf der Grundlage modernster Technologien und umfassender Expertise in der IT und Telekommunikation anbieten. Weitere Informationen unter www.nexign.com.

