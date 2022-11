Die Weltbevölkerung wird in den nächsten 30 Jahren um 2.000 Millionen Menschen anwachsen. Wie soll diese Bevölkerung in einem Kontext ernährt werden, in dem es der Klimawandel wegen der Wasserknappheit zunehmend schwieriger machen wird, Lebensmittel zu erzeugen. Das war eines der Hauptthemen des 3. Inversolar-Kongresses. Foto © FEPEX Der 3. Inversolar-Kongress fand...

Den vollständigen Artikel lesen ...