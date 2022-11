Absturz bei der Fahrdienstvermittlung Lyft. Die Aktien knicken nachbörslich nach einem schwachen Ausblick kräftig ein. Activision Blizzard zeigt erneut schwache operative Zahlen. Droht am Ende eine Ablehnung der Übernahme? Enttäuschung bei Take-Two. Der Zusammenschluss mit Zynga lässt im Wesentlichen die Verluste wachsen.Der Handel in Asien ist heute früh uneinheitlich. Während alle chinesischen Indizes verlieren, können die restlichen Benchmarks in der Region deutliche Gewinne ausweisen. Angeführt wird die Liste der Gewinner vom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...