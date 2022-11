Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der DAX startete gestern zunächst mit Verlusten in den Tag. Recht schnell gelang ihm dann jedoch die Kehrtwende und er drehte ins Plus. Am Ende des Tages stand ein Zugewinn von 0,55 Prozent auf der Kurstafel. Schlusskurs: 13.533 Zähler. Marktidee: CTS Eventim. Der Anteilsschein des Ticket-Vermarkters hatte ausgehend vom Corona-Crash-Tief im März 2020 eine Hausse gestartet, die ihn bis auf ein im November 2021 markiertes Rekordhoch beförderte. Seither orientiert sich die Aktie übergeordnet abwärts. Nach dem Verzeichnen eines 2-Jahres-Tiefs im September konnte sie einen Erholungstrend etablieren. Diese Rallye gewann im gestrigen Handel deutlich an Dynamik. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 4 Ausgaben plus Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/uH2g Hier bekommt ihr das aktuelle Magazin von DER AKTIONÄR: https://www.boersenmedien.de/deraktionaer/1