DJ PTA-Adhoc: S IMMO AG: S IMMO AG erwirbt Büroimmobilien in Budapest von der CPI Property Group

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wien (pta013/08.11.2022/12:15) - Die börsennotierte S IMMO AG hat den Erwerb von insgesamt 8 Objekten und einem Grundstück der neuen Muttergesellschaft und Großaktionärin CPI Property Group in der ungarischen Hauptstadt vertraglich abgeschlossen. Durch den Ankauf von rund 109.000 m² vermietbarer Fläche werden zusätzliche Mieteinnahmen im Ausmaß von rund EUR 16 Mio. jährlich erwartet.

Im Anschluss an die im September unterzeichneten Absichtserklärungen für den Ankauf von Büroimmobilien in Budapest erwirbt die S IMMO 8 Objekte sowie ein Grundstück (Gateway Office Park, Arena Corner, Andrássy Palace und der fünfteilige BC99 Office Park) der CPI Property Group in der ungarischen Hauptstadt. Das Transaktionsvolumen beläuft sich auf EUR 238,3 Mio. Die ausgezeichnet verwalteten Gebäude umfassen insgesamt eine vermietbare Fläche von rund 109.000 m² und befinden sich in hervorragendem Zustand. Durch den Ankauf werden zusätzliche jährliche Mieteinnahmen von rund EUR 16 Mio. erwartet.

(Ende)

Aussender: S IMMO AG Adresse: Friedrichstraße 10, 1010 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Elisabeth Wagerer Tel.: +43 1 22795-1120 E-Mail: elisabeth.wagerer@simmoag.at Website: www.simmoag.at

ISIN(s): AT0000652250 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1667906100644 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 08, 2022 06:15 ET (11:15 GMT)