Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Unser Multi-Asset-Team erhöht seine Anleihe-Positionen, insbesondere in britische Staatsanleihen, so die Experten von BNY Mellon Investment Management.Bei der Duration bleibe es jedoch vorsichtig, da es davon ausgehe, dass die Zentralbanken die Zinssätze weiter anheben würden, um der hohen Inflation entgegenzuwirken. Das sage Thilo Wolf, Deutschland-Chef bei BNY Mellon Investment Management. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...