MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für CTS Eventim nach Eckdaten zum dritten Quartal auf "Reduce" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Der Veranstalter und Ticketverkäufer habe gleichwohl sehr stark abgeschnitten und der Ausblick für den Rest des Jahres habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Resultate unterstrichen, dass das Unternehmen vom Erholungsprozess nach der Pandemie erheblich profitiert habe. Mehr Künstler als je zuvor seien auf Tournee gewesen und die Nachfrage der Verbraucher nach Live-Unterhaltung sei nach 2 Jahren des Lockdowns sehr groß./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2022 / 07:18 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: DE0005470306

