Tegernsee (ots) -Nach zwei Jahren pandemiebedingter Absagen können sich Weihnachtsmarktfans wieder auf stimmungsvolle Märkte an allen vier Adventswochenenden im Tegernseer Tal freuen. Dazu gibt es ein umfangreiches und attraktives Rahmenprogramm.Plätzchenduft, Kerzenschein, Lebkuchen und Glühwein - für viele Menschen beginnt mit dem ersten Adventswochenende Ende November die schönste und besinnlichste Zeit des Jahres. Auch in den Orten rund um den Tegernsee soll dieses Weihnachtsflair 2022 endlich wieder Einzug halten, freut sich TTT-Veranstaltungsleiter Peter Rie, der an das bewährte Konzept von Vor-Corona-Zeiten anknüpfen möchte. An allen Adventswochenenden öffnen in Bad Wiessee, Rottach-Egern und Tegernsee von 14 bis 19 Uhr die Adventsmärkte direkt am Seeufer, die durch Pendelschiffe und Busse miteinander verbunden sind. Außerdem laden an einzelnen Tagen der Christkindlmarkt Dürnbach, der Gmunder Nikolausmarkt und der Christkindlmarkt der Kreuther Ortsvereine zu stimmungsvollen Besuchen ein.Mit dem Pendelschiff auf drei MärktePendelschiffe und Busse verbinden an den vier Adventswochenenden rund um den See den Seeadvent Bad Wiessee, den Rottacher Advent und den Weihnachtlichen Schlossmarkt Tegernsee. Das Pendelschiff-Ticket berechtigt am jeweiligen Tag auch zur Fahrt mit den Pendelbussen, die von 14 bis 18 Uhr im 20-Minuten-Takt verkehren sowie zu Fahrten mit der Ringlinie des RVO während der Marktzeiten. Es ist ausschließlich auf den drei Adventsmärkten am Stand der Urlaubsregion "DER TEGERNSEE" erhältlich und kostet 15,00 EUR. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen fahren kostenfrei.Seeadvent Bad WiesseeIm schönsten Lichterglanz begrüßt in diesem Jahr Bad Wiessee wieder am See seine Besucher. Direkt neben der Schiffsanlegestelle laden zahlreiche Kunsthandwerker und Aussteller mit ihren hochwertigen Produkten zum Stöbern und Kaufen ein. Vor Ort entstehen die kunstvollen Skulpturen des Eisschnitzers, während die Tegernseer Alphornbläser für eine musikalische Adventsstimmung sorgen. Spannend wird es, wenn sich die Perchten mit ihren zottigen Kostümen und lautem Geklapper unter die Besucher mischen. Beim Duft kulinarischer Leckereien und musikalischer Untermalung stellt sich die weihnachtliche Stimmung ganz von selbst ein.Rottacher AdventDirekt am Seeufer lockt in der Kuranlage der Rottacher Advent mit weihnachtlich geschmückten Ständen. Die Alphornbläser spielen mit stimmungsvoller Weihnachtsmusik auf. Es duftet nach Maroni, Bratwürstel und Waffeln. Stände mit Glühwein und heimischen Edelbränden laden zum Probieren ein. Kunsthandwerker aus der Region präsentieren ihre Produkte, ein Feuer verbreitet wohlige Wärme und die Lichter spiegeln sich stimmungsvoll im See. Für die Kinder gibt es im Pavillon Mal- und Bastelstunden.Weihnachtlicher Schlossmarkt TegernseeDas Tegernseer Schloss mit seiner prächtigen Pfarrkirche bietet eine malerische Kulisse für den winterlichen Schlossmarkt am See. Wenn festliche Bläsermusik erklingt und die Flammen in den Feuerschalen brennen, es nach Glühwein, Kaiserschmarrn und gerösteten Maroni duftet, leuchten die Augen kleiner und großer Gäste. Heimische Schmankerl, Edelbrände und Pralinen runden die kulinarische Palette ab, während regionales Kunsthandwerk zum Weihnachtsgeschenkeinkauf einlädt.Adventsführungen der Tegernseer HeimatführerDie kulturreiche Stadt Tegernsee mit ihrem stimmungsvollen Ambiente macht es ihren Gästen leicht, sich auf die Weihnachtszeit einzuschwingen. Hier hat der bekannteste bayerische Heimatschriftsteller Ludwig Thoma seine "Heilige Nacht" fertiggeschrieben und Karl Stieler das "Winteridyll" auf Bairisch gedichtet. Das Tegernseer Schloss und die ehemalige Klosterkirche, die historische Rosenstraße und der malerische Lärchenwald sind Zwischenstopps auf einer unterhaltsamen Führung mit Geschichten, heißem Punsch und Gebäck. Termine: an allen Adventssamstagen von 11 bis 14 Uhr, Treffpunkt Tourist-Information TegernseeTastings vor romantischer SeekulisseWer mehr über die flüssigen Schätze rund um den Tegernsee erfahren möchte, probiert regionale Brauspezialitäten und Edelbrände. Nicht nur das Bier aus dem traditionsreichen Herzoglichen Brauhaus Tegernsee ist sehr beliebt. Auch die Bierspezialitäten des jungen Unternehmens Hoppe-Bräu sowie Gin der Destillerie Lantenhammer und Whisky-Spezialitäten der Destillerie Slyrs sind ein Genuss - begleitet von kleinen Köstlichkeiten und Musik. An allen Adventssonntagen, 16 bis 18 Uhr, Bootshaus des Hotel Terrassenhof in Bad Wiessee. Preise: 55,00 EUR bis 69,00 EUR zzgl. Systemgebühr, Tickets über München Ticket oder in allen Tourist-Informationen am Tegernsee.TERMINE:27.11.2022 Craftbier-Tasting mit HoppebräuDie junge Brauerei lebt Bier durch und durch. Der Familienbetrieb wächst konstant und bereichert das Voralpenland mit kreativen und traditionellen Bieren. Angefangen von Klassikern wie dem Hellen oder Weißbier über die Auswahl der "wuiden Bieren" oder den Spezialabfüllungen findet sich für jeden Geschmack ein passendes Bier. Jeder Gast bekommt ein Sixpack verschiedener Biere für Zuhause.04.12.2022 Whisky-Tasting mit der Destillerie SLYRSErfahren Sie, wie das flüssige Gold vom SLYRSee schmeckt! Mächtige Gipfel, ausgedehnte Tannenwälder und kristallklare Bäche, die in unberührten Bergseen münden - all das steckt im SLYRS aus Schliersee. Hier bündelt sich bayerischer Pioniergeist, höchste Destillationskunst und eine große Leidenschaft, die den SLYRS zu dem machen, was er ist: ein waschechter Bayer.11.12.2022 Gin-Tasting mit der Destillerie LANTENHAMMERKreative Köpfe, die Tag für Tag pure Qualität produzieren - mit einer gemeinsamen, generationenübergreifenden Begeisterung, aus Gutem etwas noch Besseres zu machen: Das ist LANTENHAMMER. Ob JOSEF GIN oder GIN CHILLA als "Aperitivo Bavarese", LANTENHAMMER Gin begeistert Gin-Liebhaber auf der ganzen Welt mit erstklassigen Früchten und einer schonenden und professionellen Verarbeitung ohne Zusätze oder künstliche Aromen.18.12.2022 Bier-Tasting mit dem Herzoglichen Brauhaus TegernseeDie Geschichte des Herzoglichen Brauhauses Tegernsee geht auf das im Jahr 746 gegründete Benediktinerkloster Tegernsee zurück. Ob Tegernseer Pils, der Tegernseer Quirinusbock oder das klassische Tegernseer Hell - Bierliebhaber kommen hier in jedem Fall auf ihre Kosten. Genießen Sie die einzigartige Biervielfalt des Herzoglichen Brauhaus Tegernsee. Jeder Gast bekommt ein Sixpack verschiedener Biere für Zuhause.Alle Adventsmärkte auf einen Blick:Rottacher Advent * 26. + 27.11.2022 14 bis 19 UhrSeeadvent Bad Wiessee * 26. + 27.11.2022 14 bis 19 UhrWeihnachtlicher Schlossmarkt * 26. + 27.11.2022 14 bis 19 UhrChristkindlmarkt Dürnbach 26.11.2022 (Sa.) 12 bis 19 UhrChristkindlmarkt der 27.11.2022. (So.) 14 bis 18 UhrKreuther OrtsvereineGmunder Nikolausmarkt 04.12.2022 (So.) 10 bis 18 UhrRottacher Advent * 03. + 04.12.2022 14 bis 19 UhrWeihnachtlicher Schlossmarkt * 03. + 04.12.2022 14 bis 19 UhrSeeadvent Bad Wiessee * 03. + 04.12.2022 14 bis 19 UhrRottacher Advent * 10. + 11.12.2022 14 bis 19 UhrWeihnachtlicher Schlossmarkt * 10. + 11.12.2022 14 bis 19 UhrSeeadvent Bad Wiessee * 10. + 11.12.2022 14 bis 19 UhrRottacher Advent* 17. + 18.12.2022 14 bis 19 UhrWeihnachtlicher Schlossmarkt * 17. + 18.12.2022 14 bis 19 UhrSeeadvent Bad Wiessee * 17. + 18.12.2022 14 bis 19 UhrWintermarkt auf Gut KaltenbrunnIm Dezember verwandelt sich der Biergarten auf Gut Kaltenbrunn in eine romantische Weihnachtslandschaft. Bei herrlichem Blick über den Tegernsee lockt die Gutsküche mit Süßem und Herzhaftem bei zauberhaftem Ambiente geschmückter Stände mit regionalem Handwerk.01.- 04./8./10.+11./16.-18./23.12.2022 von 14:00 bis 19:00 Uhrwww.gutkaltenbrunn.dePendeln Sie an allen vier Adventswochenenden zwischen den Märkten in Bad Wiessee, Rottach-Egern und Tegernsee mit dem Pendelschiff bzw. Pendelbus.Pendelschiff und Pendelbusse (fahren zwischen den mit * gekennzeichneten Märkten):Achtung: Kreuth, Dürnbach und Gmund werden NICHT angefahren!Alle Infos rund um den Adventszauber am Tegernsee unter www.tegernsee.com/adventAlle Infos rund um den Wintermarkt Kaltenbrunn unter www.gutkaltenbrunn.dePressekontakt:Claudia Mach, Tegernseer Tal Tourismus GmbH, Tel.08022 92738-67, presseservice@tegernsee.comOriginal-Content von: Tegernseer Tal Tourismus GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128141/5364492