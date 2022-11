Am Dienstag stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger am Devisenmarkt orientierten können.Frankfurt - Der Euro hat am Dienstag im weiteren Vormittagsverlauf zum US-Dollar leicht nachgegeben. Aktuell liegt er wieder knapp unter der Parität und kostet 0,9997 Dollar. Am früheren Morgen kostete er noch geringfügig mehr als einen Dollar. Auch zum Schweizer Franken schwächte sich der Euro wieder ab knapp unter die Marke von 0,99. Derzeit wird der Euro bei 0,9899 Franken gehandelt nach 0...

