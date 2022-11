Jositsch stellt sich mit seiner Kandidatur gegen die Parteileitung, die ein reines Frauen-Ticket will.Bern - Der Zürcher SP-Ständerat Daniel Jositsch will für die Nachfolge der zurücktretenden Bundesrätin Simonetta Sommaruga kandidieren, wie er am Dienstag vor den Medien in Bern bekanntgab. Er stellt sich damit gegen die Parteileitung, die ein reines Frauen-Ticket will. Nachdem sich in den vergangenen Tagen mehrere SP-Frauen aus dem Bundesratsrennen genommen haben, steht Jositsch nun als Erster...

