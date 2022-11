Bye-bye, Paywalls - die News-App Informed geht heute an den Start. Das Versprechen der drei Berliner Gründer: kuratierter Qualitätsjournalismus für 7,99 Euro im Monat. Was ist wichtig und richtig? Was bloßes Clickbaiting oder gar Fehlinformation? Angesichts der digitalen Informationsflut benötigt es heutzutage eine gewisse mediale Kompetenz und Zeit, um die News zu finden, die wirklich relevant und richtig sind. Alternativ kann man sich die Nachrichten auch kuratieren lassen. Von der neuen News-App Informed zum Beispiel, die heute offiziell an den Start ...

