Die Vienna Insurance Group hat die Aufnahme der Aktien an der Budapester Börse beantragt. "Wir wollen mit diesem Schritt nicht nur neue Investoren, insbesondere in Zentral- und Ostereuropa, ansprechen, sondern auch ein klares Zeichen für den Budapester Börseplatz setzen", erklärt VIG-Chefin Elisabeth Stadler. Der erwartete erste Handelstag ist der 11. November 2022. Der laufende Handel soll im Hauptsegment der Budapester Börse, dem Equities Prime Market, erfolgen. Mit einer möglichen Aufnahme der VIG-Aktie in einen der Indices der Budapester Börse wird sich das Indexkomitee in den kommenden Monaten befassen. Die Aktien der VIG sind seit 1994 an der Wiener Börse und seit 2008 an der Prager Börse gelistet.VIG ( Akt. Indikation: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...