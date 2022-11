Die Unternehmen Sunotec und Securenergy wollen in einem Gemeinschaftsunternehmen ihre Kräfte bündeln. Es geht um Entwicklung und Betrieb von 1 GW Photovoltaik für PPA-Kunden. Im Rahmen des Ausbaus der Photovoltaik will das Unternehmen Secursun in Deutschland Anlagen mit einer Gesamtleistung von mindestens einem Gigawatt realisieren. Secursun ist ein Jointventure des Generalunternehmens Sunotec und des Projektentwicklers Securenergy solutions AG. Wie die Unternehmen ferner mitteilten, wollen sie ...

