Laut einer von philoro bei der Uni St. Gallen in Auftrag gegebenen Studie, bei der 1004 österreichische KonsumentInnen befragt wurden, sind Edelmetalle die beliebteste Anlageform in Österreich, dicht gefolgt von Immobilien. Ca. zwei Drittel der Befragten erachten Edelmetalle als sinnvolle Investition, falls sie einen größeren Geldbetrag zur Verfügung hätten. 53 Prozent würden in Immobilien investieren und 24 Prozent geben Aktien als bevorzugte Assetklasse an. Als die wichtigsten Motive für ein Investment in Edelmetalle geben die Befragten Stabilität, Sicherheit und Inflationsschutz an. Im Durchschnitt besitzen Herr und Frau Österreicher physisches Anlage-Gold (ausgenommen Schmuck) im Volumen von 220 Gramm.

