DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 9. November (vorläufige Fassung)

=== *** 02:30 CN/Verbraucherpreise Oktober *** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 3Q (10:30 Telefonkonferenz) *** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 3Q (11:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren) *** 07:00 DE/Brenntag SE, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Evotec SE, Ergebnis 9 Monate *** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz) *** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Jahresergebnis (08:30 Analysten-Telefonkonferenz; 10:30 Presse-Telefonkonferenz) 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 3Q 07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 2Q 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Adidas AG, ausführliches Ergebnis 3Q (10:00 Presse-Telefonkonferenz; 15:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren) 07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 3Q (09:00 Telefonkonferenz) 07:30 DE/Dic Asset AG, Ergebnis 9 Monate *** 07:30 AT/Voestalpine AG, ausführliches Ergebnis 1H *** 07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 3Q 08:00 DE/DE Lkw-Maut-Fahrleistungsindex Oktober *** 08:00 DE/Sixt SE, Ergebnis 3Q 08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 9 Monate 08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), ausführliches Ergebnis 3Q *** 08:00 IR/Flutter Entertainment plc, Trading Update 3Q 08:00 GB/Marks & Spencer plc, Ergebnis 1H 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten *** 10:00 EU/EZB, Veröffentlichung der Ergebnisse der Konsumentenumfrage September 10:00 DE/Robert Bosch GmbH, Roundtable zum Kongress "Bosch Connected World" mit Bosch-Chef Hartung 10:30 DE/Volkswagen, 2. Runde der Tarifverhandlungen 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/EZB-Direktor Elderson, Teilnahme an Online-Panel bei Konferenz der Euro-Mediterranean Economists Association (EMEA) 11:00 DE/Kabinett, Sitzung 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 4 Mrd Euro *** 12:00 DE/Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaft- lichen Entwicklung, Übergabe des Jahresgutachtens 2022/23 an Bundeskanzler Scholz, Berlin *** 12:00 EU/Kommission, voraussichtlich Vorstellung der Vorschläge zur Überarbeitung der Schadstoffklassen von Pkw und Lkw 12:00 FR/OECD-Frühindikator Oktober 13:00 DE/Bundestag, Plenum mit Regierungsbefragung von Umweltministerin Lemke 13:00 DE/Regierungs-PK 15:00 EU/Europäisches Parlament, Plenartagung (bis 10.11.) *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin (2022 nicht stimmberechtigt im FOMC), Rede beim Top of Virginia Economic Summit *** 17:05 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 3Q 17:35 DE/Patrizia SE, ausführliches Ergebnis 9 Monate - EG/Weltklimakonferenz COP27 (bis 18.11.), Scharm El-Scheich ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

