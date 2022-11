Genf (ots/PRNewswire) -Nach sechs Jahren Vorbereitungszeit ist das Schiff Plastic Odyssey mit seiner Besatzung am 1. Oktober aus dem Hafen von Marseille zu einer dreijährigen Reise um die Welt aufgebrochen. Ihr Ziel ist es, die Plastikverschmutzung im Meer zu bekämpfen, indem sie an der Quelle, also an Land, tätig werden.30 Zwischenstopps von je 3 Wochen auf 3 KontinentenDie Plastic Odyssey, ein ehemaliges Meeresforschungsschiff, das in ein Labor zur Bekämpfung der Plastikverschmutzung umgewandelt wurde, wird im Laufe von drei Jahren 30 Zwischenstopps von jeweils drei Wochen auf drei Kontinenten einlegen: im Mittelmeer und in Afrika, in Südamerika und in Südostasien.Jeder dieser Stopps bietet die Gelegenheit, das Bewusstsein der örtlichen Bevölkerung zu schärfen und künftige Recycler mit technisch einfachen Methoden auszubilden, die leicht umzusetzen und anzuwenden, aber zugleich sehr effizient sind. Ziel ist es, die Entwicklung eines Wirtschaftsmodells auf der Grundlage der Abfallverwertung zu fördern, das von lokalen Unternehmern aufgebaut wird und verhindern soll, dass Abfälle im Meer landen. Dies ist dringend notwendig, denn derzeit landen jede Minute 20 Tonnen Plastik in den Weltmeeren.Die Vergangenheit aufarbeiten und die Zukunft gestaltenDas Projekt Plastic Odyssey besteht aus zwei Säulen, wobei sich die erste auf die Lösung des Problems aus der Vergangenheit und die zweite auf die Zukunft konzentriert."Clean Up The Past" bedeutet, Milliarden von Tonnen Plastik in Ressourcen umzuwandeln."Build The Future" bündelt die konkreten Aktionen der Teams zur Förderung des Bewusstseins und der Verbesserung des Umgangs mit Plastik.L'OCCITANE en Provence: ein engagierter PartnerDas Schiff Plastic Odyssey trägt auf seinem Bug die Farben seines Hauptpartners, L'OCCITANE en Provence. Diese Partnerschaft erscheint nur logisch, dadurch dass die Marke für Kosmetik- und hochwertige Pflegeprodukte das Thema Nachhaltigkeit in ihr Geschäft integriert.Sie engagiert sich vor allem für verschiedene Initiativen zum Thema Abfall, die Teil ihrer so genannten 3R-Strategie sind:- Reduzieren - indem wir der ökologischen Gestaltung der Verpackungen Vorrang einräumen und ihre Wiederverwendung fördern.- Recyceln - durch die Verwendung recycelter Materialien und die Gewährleistung, dass alle Abfälle am Ende des Lebenszyklus der Produkte zu einer neuen Ressource werden können.- Reagieren, um gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft zu sorgen - ein Ansatz, der Partnerschaften mit wichtigen Akteuren und innovative Initiativen wie Plastic Odyssey umfasst.Kontakt: groupcommunication@loccitane.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1912955/L_OCCITANE_en_Provence_Plastic_Odyssey.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1912954/L_OCCITANE_en_Provence_logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-von-loccitane-gesponserte-plastic-odyssey-begibt-sich-auf-eine-dreijahrige-reise-301671656.htmlPressekontakt:L'OCCITANE en Provence,Patricia Montesinos,Marken-Öffentlichkeitsarbeit,+33 (0)4 92 70 19 45,patricia.montesinos@loccitane.comOriginal-Content von: L'OCCITANE Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140461/5364722