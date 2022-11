Vancouver, Bc, Kanada (ots/PRNewswire) -Wondershare ist seit 19 aufeinanderfolgenden Quartalen führend im G2Crowd-Bericht.Wondershare (https://www.wondershare.de/), das globale Unternehmen für kreative Software, fühlt sich geehrt, im G2-Bericht für Herbst 2022 als führend in vier Kategorien mit einer Reihe von Auszeichnungen anerkannt worden zu sein. Basierend auf authentischen Kundenbewertungen und den Kundenerfahrungen insgesamt bestätigen die Rankings die Innovation, die Marktführerschaft und das Wachstum von Wondershare in der Branche zusätzlich.Als der weltweit größte Technologiemarktplatz genießt G2 das Vertrauen von Nutzern weltweit, insbesondere in Bezug auf Softwarebewertungen. Die Rankings werden von mehreren Faktoren bestimmt, einschließlich der Kundenzufriedenheit (basierend auf Nutzerbewertungen) und der Marktpräsenz (basierend auf Marktanteil, Verkäufergröße und sozialen Auswirkungen), während Produkte, die in den Leader-Quadranten von G2 fallen, von den Nutzern hoch bewertet werden."Im Laufe dieser Jahre haben wir uns mit unseren Produkten und den Nutzern weiterentwickelt und bieten praktische Lösungen zum bestmöglichen Preis an", sagte Shaan Jahagirdar, Chief Design Officer bei Wondershare. "Wondershare feierte gerade sein 19. Jubiläum. In Zukunft werden wir weiterhin auf Innovationen setzen und unsere Produkte für jeden Benutzer auf der ganzen Welt zugänglich machen. Unser Motto lautet: globalisierte Tools mit lokalisierten Ressourcen."In diesem Herbst setzt Wondershare im G2Crowd-Bericht eine ununterbrochene Gewinnsträhne fort, die sich seit 19 Quartalen in Folge über verschiedenen Kategorien erstreckt:- Die Flagschiff-Bearbeitungssoftware Filmora (https://filmora.wondershare.de/) - Marktführer im Bereich Videobearbeitung- Die PDF-Lösung PDFelement (https://pdf.wondershare.com/) - führender Editor für PDF-Dokumente, führende Dokumenterstellungssoftware und Best Software Awards 2022 - Top-50-Office-Produkte- Das Datenwiederherstellungstool Recoverit (https://recoverit.wondershare.com/) - führend bei der Wiederherstellung von Dateien- Der Fotohintergrundentferner PixCut (https://pixcut.wondershare.com/) - leistungsstarke FotobearbeitungssoftwareWondershare genießt das Vertrauen von Millionen von Nutzern in mehr als 150 Ländern und ist bestrebt, benutzerfreundliche und dennoch vollausgestattete Innovationen anzubieten, die Anforderungen in verschiedenen Branchen, insbesondere in den Geschäfts- und Kreativbranchen, erfüllen. Beispielsweise hat Wondershare Filmora mit dem Hardware-Giganten Intel zusammengearbeitet, um kleinen und mittleren Unternehmen zu helfen, mit der intuitiven Software Filmora auf einfache Weise ansprechende Inhalte zu erstellen. Die Auszeichnung mit dem Gold-Partner-Status von Intel ist ein Beweis für das Engagement von Wondershare für Nutzer jeder Kenntnisstufe.Während die Welt in die Ära der Schöpferwirtschaft eintritt, wird Wondershare basierend auf den neuesten Trends weiterhin Innovationen und Verbesserungen für kreative Tools hervorbringen, um zu gewährleisten, dass die Schöpfer auf der ganzen Welt mit der schnelllebigen digitalen Welt Schritt halten können, indem sie hochwertige Inhalte produzieren.Informationen zu WondershareWondershare (https://www.wondershare.de/) wurde 2003 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Softwareentwicklung und ein Pionier im Bereich der digitalen Kreativität. Unsere Technologie ist leistungsstark und die Lösungen, die wir anbieten, sind einfach und praktisch. Deshalb vertrauen uns Millionen von Menschen in über 150 Ländern weltweit. Wir helfen unseren Nutzern, ihren Leidenschaften nachzugehen, damit wir gemeinsam eine kreativere Welt schaffen können.shearerw@wondershare.comMedienkontakt:MedienkontaktShearer WangWondershareshearerw@wondershare.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1924859/image.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1274391/wondershare_LOGO.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ein-preisgekronter-herbst-fur-wondershare-als-fuhrendes-unternehmen-im-quartalsbericht-von-g2-301669021.htmlOriginal-Content von: Wondershare Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144322/5364719