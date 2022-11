Seit Anfang November haben die in der Opec+ zusammengefassten Länder ihre Rohöl-Förderung deutlich reduziert. Dennoch steigen die Ölpreise nicht wirklich. Professionelle Trader am Terminmarkt setzen jedoch auf deutlich steigende Notierungen von Brent und WTI. Selbst ein Barrel-Preis von 200 Dollar scheint in wenigen Monaten erreichbar. Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Mittag ...

