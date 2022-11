Toronto, Ontario - 8. November 2022 - Revival Gold Inc. (TSXV: RVG, OTCQX: RVLGF) ("Revival Gold" oder das "Unternehmen" - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/revival-gold-inc/) gibt den erfolgreichen Abschluss seines Bohrprogramms 2022 im Goldprojekt Beartrack-Arnett ("Beartrack-Arnett") im US-Bundesstaat Idaho bekannt. Während des Jahres absolvierte Revival Gold 22 Kernbohrungen über insgesamt rund 5.500 Bohrmeter.

Die Ergebnisse aus den ersten beiden Kernbohrlöchern des diesjährigen Programms, die im September veröffentlicht wurden (BT22-241D und BT22-242D), haben im Zielgebiet Joss innerhalb einer breiten Zone mit Goldmineralisierung die Kontinuität der potenziell untertägig förderbaren Erzanteile bestätigt und auch die Tiefe und das Ausmaß der Mineralisierung bei Beartrack-Arnett untermauert. Joss weist eine Streichlänge von 1.000 Meter auf, wurde mittlerweile bis in eine Tiefe von mehr als 500 Meter anhand von Bohrungen erkundet und ist in allen Richtungen offen. Der Erzgehalt der Abschnitte, die in den 20 bereits bei Joss absolvierten Kernbohrungen durchteuft wurden, beträgt durchschnittlich 7,7 g/t Gold auf 5,5 Metern Bohrmächtigkeit innerhalb einer breiteren Zone mit 2,8 g/t Gold auf 45,5 Metern Bohrmächtigkeit (die wahre Mächtigkeit wird auf 30 - 50 % der Bohrmächtigkeit geschätzt). Nähere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Pressemeldungen von Revival Gold vom 2. Dezember 2021, 12. September 2022 und 22. September 2022.

In diesem Jahr erhöhte sich die Anzahl der Kernlöcher im Hauptmineralisierungstrend Beartrack-Arnett durch zwei zusätzliche Kernbohrungen auf insgesamt vier und damit 2.600 Bohrmeter; ein Bohrloch wurde im Zielgebiet South Pit (BT22-243D), das andere im Zielgebiet Joss (BT22-244D) niedergebracht. Mit der Bohrung BT22-243D soll die hochgradige Mineralisierung am südlichen Ende von South Pit erweitert werden, mit der Bohrung BT22-244D die hochgradigen Abschnitte aus dem Bohrprogramm 2018. Die Analyseergebnisse werden in den nächsten sechs Wochen erwartet.

Im Zielgebiet Haidee hat Revival Gold 18 Ergänzungsbohrungen (Infill) und Erweiterungskernbohrungen über 2.900 Meter in der oberflächennahen Oxiderzmineralisierung dieser Satellitenlagerstätte absolviert. Durch diese Bohrungen sollen die vermuteten Ressourcen zu angedeuteten Ressourcen hochgestuft und die aktuellen Mineralressourcen südwestwärts bzw. im Einfallen erweitert werden. Die Mineralisierung bei Haidee ist nach wie vor in allen Richtungen offen. Die Ergebnisse der Probenanalyse werden voraussichtlich im Verlauf der nächsten drei Monate vorliegen.

Die Explorationsaktivitäten von Revival Gold werden sich nun auf die Sichtung und Auswertung der Bohrergebnisse, auf die Aktualisierung der geologischen und mineralischen Ressourcenmodelle für Beartrack-Arnett im Hinblick auf die für 2023 geplante Vormachbarkeitsstudie ("VMS") zur ersten Phase der Haufenlaugung sowie auf die Erstellung von Plänen für zukünftige Bohrungen konzentrieren.

"Dem Explorationsteam von Revival Gold gebührt Lob und Anerkennung dafür, dass in diesem Jahr eine weitere produktive Bohrkampagne bei Beartrack-Arnett mit tollen Ergebnissen aus der Zone Joss sicher abgeschlossen wurde und alle geplanten Bohrungen in der Zone Haidee zur Unterstützung der Vormachbarkeitsstudie im kommenden Jahr unter Dach und Fach sind. Weitere Analyseergebnisse werden gegen Ende des Monats und noch bis in das neue Jahr hinein erwartet", so Hugh Agro, President & CEO von Revival Gold. Wir hoffen, im Zuge der weiteren Bohrkampagnen auf den großartigen Ergebnissen aus 2022 aufbauen zu können", fügt Agro hinzu.

QA/QC-Programm

Die Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle umfasst die regelmäßige Einbringung von zertifizierten Referenzmaterialien, Doppelproben und Blindproben in den Probenstrom. Die Kontrollproben werden am Ende des Bohrprogramms an ein Schiedslabor geschickt. Die Probenergebnisse werden sofort nach Erhalt begutachtet und alle Unstimmigkeiten werden untersucht. Die Proben werden an die Probenaufbereitungsanlage von ALS Geochemistry in Twin Falls, Idaho, geschickt. Die Goldanalysen werden im Labor von ALS Geochemistry in Reno (Nevada) oder Vancouver (British Columbia) durchgeführt, während die geochemischen Multi-Element-Analysen im Labor von ALS Minerals in Vancouver (British Columbia) durchgeführt werden. ALS Minerals ist ein nach ISO/IEC 17025:2017 akkreditiertes Labor.

Die Goldgehalte werden an aus der Hälfte des Bohrkerns entnommenen Proben mittels Brandprobe und AAS mit einer 30-Gramm-Nominalprobeneinwaage (Au-AA23) für Beartrack und mittels Brandprobe und AAS mit einer 50-Gramm-Nominalprobeneinwaage (Au-AA24) für Arnett bestimmt. Bei Flachbohrungen, die auf eine auslaugbare Mineralisierung abzielen, wird der Goldgehalt auch mittels Zyanidlaugung mit anschließendem AAS-Verfahren mit einer 30-Gramm-Nominalprobeneinwaage (Au-AA13) bestimmt. Geochemische Multi-Element-Analysen werden an ausgewählten Bohrungen mittels der ME-MS 61M-Methode durchgeführt.

Qualifizierter Sachverständige

Steven T. Priesmeyer, C.P.G., Vice President Exploration bei Revival Gold Inc., ist der vom Unternehmen benannte qualifizierte Sachverständige für diese Pressemitteilung im Sinne von National Instrument 43 101 Standards of Disclosure for Mineral Projects und hat deren wissenschaftlichen und technischen Inhalt geprüft und genehmigt.

Über Revival Gold Inc.

Revival Gold Inc. ist ein wachstumsorientiertes Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen. Das Unternehmen baut das Goldprojekt Beartrack-Arnett im US-Bundesstaat Idaho aus.

Beartrack-Arnett ist der größte ehemalige Goldproduktionsbetrieb in Idaho. Die technischen Arbeiten im Rahmen einer Vormachbarkeitsstudie (PFS) für die mögliche Wiederaufnahme eines Haufenlaugungsbetriebs wurden eingeleitet. Zwischenzeitlich sind Explorationen, die auf die Erweiterung der Mineralressourcen aus dem Jahr 2022 - aktuell 65,0 Millionen Tonnen angedeutete Ressourcen mit einem Goldgehalt von 1,01 g/t, in denen 2,11 Millionen Unzen Gold enthalten sind, sowie 46,2 Millionen Tonnen vermutete Ressourcen mit einem Goldgehalt von 1,31 g/t bzw. 1,94 Millionen Unzen Gold - im Gange (weitere Einzelheiten finden Sie im technischen Bericht NI-43-101 von Revival Gold vom 13. Juli 2022). Der Mineralisierungstrend bei Beartrack hat eine Länge von mehr als fünf Kilometer und ist in Streichrichtung und in der Tiefe offen. Die Mineralisierung bei Arnett ist in allen Richtungen offen.

Revival Gold hat etwa 86,9 Millionen Aktien im Umlauf und verfügt über einen geschätzten Bargeldbestand von 3,4 Millionen CAD (Stand 30. September 2022). Alle Angaben in dieser Pressemeldung sind in metrischen Einheiten und in US-Dollar ausgewiesen, sofern nicht anders angegeben. Zusätzliche Veröffentlichungen, einschließlich der Geschäftsberichte, technischen Berichte, Pressemitteilungen, sowie andere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie über www.revival-gold.com oder bei SEDAR unter www.sedar.com.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Hugh Agro, President & CEO oder Melisa Armand, Manager Investor Relations

Telefon: (416) 366-4100 oder E-Mail: info@revival-gold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Vorsorglicher Hinweis

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemeldung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen", die keine historischen Tatsachen darstellen. Die zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Schätzungen und Angaben, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele des Unternehmens beschreiben, einschließlich von Aussagen, wonach das Unternehmen oder das Management bestimmte Bedingungen oder Ergebnisse erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind möglicherweise an Begriffen wie "glaubt", "erwartet", "rechnet mit", "schätzt", "kann", "könnte", "würde", "wird", oder "plant" zu erkennen. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß inhärenten Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Obwohl diese Aussagen auf den Informationen beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, kann das Unternehmen nicht gewährleisten, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Informationen können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf die Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens, Aussagen, Explorationsergebnisse, die mögliche Mineralisierung, die Schätzung der Mineralressourcen, die Pläne für die Exploration und Minenerschließung, den zeitlichen Ablauf der Aufnahme der Betriebstätigkeit und Schätzungen zur Marktlage. Zu den Faktoren, die eine deutliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von diesen zukunftsgerichteten Informationen bewirken können, gehören unter anderem die Unfähigkeit, Mineralressourcen zu identifizieren; die Unfähigkeit, die geschätzten Mineralressourcen in Reserven umzuwandeln; die Unfähigkeit, eine Machbarkeitsstudie durchzuführen, die eine Produktionsentscheidung empfiehlt; der vorläufige Charakter der metallurgischen Testergebnisse; Verzögerungen bei der Einholung bzw. die Unfähigkeit, die erforderlichen Regierungs-, Umwelt- oder sonstige Projektgenehmigungen einzuholen; politische Risiken; Unsicherheiten in Zusammenhang mit der Verfügbarkeit und den Kosten von Finanzierungen, die in Zukunft erforderlich sind; Veränderungen auf den Kapitalmärkten; Inflation; Wechselkursänderungen; Rohstoffpreisschwankungen; Verzögerungen bei der Erschließung des Projekts; eine bedeutende Abweichung der Kapital-, Betriebs- und Sanierungskosten von den Schätzungen sowie andere Risiken in Zusammenhang mit der Mineralexplorations- und -erschließungsbranche; die Unfähigkeit, die Auswirkungen von COVID-19 auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens vorherzusehen und diesen entgegenzuwirken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen von COVID-19 auf den Preis von Rohstoffen, die Lage auf den Kapitalmärkten, Einschränkungen von Arbeit, internationalen Reisen und Lieferketten; und diejenigen Risiken, die in den auf SEDAR veröffentlichten Unterlagen des Unternehmens angeführt sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung zugrunde liegen, angemessen sind, sollte kein ungebührliches Vertrauen in diese Informationen gesetzt werden, da sie lediglich zum Datum dieser Pressemeldung Gültigkeit haben. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse im zeitlich vorgegebenen Rahmen bzw. überhaupt eintreten. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf http://www.sedar.com/, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

