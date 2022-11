Um erfolgreich zu sein, brauchen digitale Projekte eine solide strategische Grundlage und gesicherte Umsetzungsfähigkeiten. Die besten Ergebnisse werden in der Regel erzielt, wenn beide von derselben Stelle stammen. Mit seinem ständig wachsenden Dienstleistungsangebot ist Etribes (https://etribes.de) in der Lage, genau das zu bieten. Mit der Eingliederung der UX/UI-Design- und Produktentwicklungsagentur COBE (https://www.cobeisfresh.com) in die Etribes Group hat die Digitalberatung ihre Umsetzungskompetenz in den Bereichen UX/UI-Design, Service Design, Web- und Mobile-Entwicklung deutlich verstärkt. Gemeinsam sind COBE und Etribes noch attraktiver für DAX-Konzerne und den deutschen Mittelstand. Die Etribes Group* erwirtschaftet gemeinsam einen Umsatz von über 35 Millionen Euro und beschäftigt rund 300 Mitarbeiter.

Felix van de Sand, Managing Director COBE, Fabian J. Fischer, CEO of Etribes Group, and Daniel Wagner, also Managing Director COBE (from left to right) are happy both companies have merged. (Photo: Business Wire)