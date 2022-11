Beim britischen Elektrofahrzeug-Startup Arrival läuft es offenbar weiterhin alles andere als rund. Nach der strategischen Neuausrichtung des Unternehmens gibt es nun Medienberichte, dass ein E-Lieferwagen von Arrival während einer Demonstration für den Kunden UPS in Brand geraten sein soll. Wie etwa die "Daily Mail" berichtet, soll das Fahrzeug am Arrival-Hauptsitz in Banbury Feuer gefangen haben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...