Hamburg (ots) -Der Powerball-Krimi geht weiter. Nach einer zeitlichen Verzögerung von etwa zehn Stunden stehen nun die Gewinnzahlen der aktuellen Ziehung fest. Die Panne kam durch ein Problem mit den erforderlichen Sicherheitsprotokollen bei einer der 48 teilnehmenden Lotterien zustande.Gebannt fiebert die ganze Welt beim berühmten Glücksspiel aus den USA mit. Mit einem neuen Jackpot von nunmehr 2,3 Milliarden US-Dollar geht es um den größten Lotto-Gewinn aller Zeiten, umgerechnet sind das etwa 2,3 Milliarden Euro.Bereits vergangene Woche wurde ein neuer Weltrekord aufgestellt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (mitteleuropäische Zeit) wuchs der Jackpot von 1,6 auf 2,04 Milliarden US-Dollar. Den bislang weltgrößten Jackpot von 1,586 Milliarden US-Dollar räumten im Januar 2016 drei Powerball-Spieler ab.Seit drei Monaten gelang es keinem Spieler mehr, alle Kreuze auf den richtigen fünf Hauptzahlen und der Zusatzzahl auf dem Powerball-Tippschein zu setzen. Das Geld blieb im Pott, der seither stetig wächst.Die nächste Chance auf den sensationellen Gewinn besteht bei der Ziehung in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (mitteleuropäische Zeit).Über LottolandLottoland ist mit über 16 Millionen Kunden ein weltweit führender Glücksspielanbieter mit einer EU-Glücksspiellizenz der maltesischen Regulierungsbehörde (MGA) sowie weiteren Glücksspiellizenzen u.a. in Großbritannien, Irland, Italien, Schweden, Südafrika und Australien. Bei Trusted Shops bewerten Kunden das Unternehmen mit durchschnittlich 4,8 von 5 möglichen Sternen (mehr als 55.000 Bewertungen).Lottoland setzt sich für eine streng regulierte und kontrollierte Öffnung von Lottomärkten ein und unterstützt die Responsible Gaming Foundation.Lottoland übernimmt gesellschaftliche Verantwortung und kümmert sich mit der Lottoland Foundation um bessere Chancen für Menschen, Tiere und unsere Umwelt.Weitere Informationen zu Lottoland: lottoland.com und auf www.lottolandcorporate.com.Informationen zur Lottoland Foundation: https://www.lottolandfoundation.com