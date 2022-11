FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag zugelegt und sich so über der Parität zum US-Dollar gehalten. Am Nachmittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,0058 Dollar. Im frühen Handel hatte sie noch bei der Marke von einem Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 0,9996 (Montag: 0,9993) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 1,0004 (1,0007) Euro.

Es gab im Handelsverlauf keine eindeutigen Impulse. So sind die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone im September wie erwartet zum Vormonat etwas gestiegen. In den USA wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht.

An diesem Dienstag finden jedoch die Zwischenwahlen ("Midterms") zum Kongress in den USA statt. Laut Umfragen werden die Demokraten von Präsident Joe Biden ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus und möglicherweise auch im Senat an die Republikaner verlieren. Das Regieren dürfte dann noch schwieriger werden.

Die Wahlen dürften laut Commerzbank-Experte, Ulrich Leuchtmann, aber keine großen Auswirkungen auf den Devisenmarkt haben. "Schon bislang konnte die Biden-Administration aufgrund der engen Mehrheitsverhältnisse im Senat nicht durchregieren", argumentiert der Experte. In vielen für den Devisenmarkt relevanten Fragen wie der Handelspolitik seien die Unterschiede zwischen den Parteien eher gering.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87378 (0,87135) britische Pfund, 146,25 (146,18) japanische Yen und 0,9911 (0,9874) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1708 Dollar gehandelt. Das waren etwa 33 Dollar mehr als am Vortag./jsl/la/he