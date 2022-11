US-Börsen starten am Tag der Wahl im Plus >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Gut Gebloggtes: Microsoft, Amazon, ... » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a .... Wall Street: US-Börsen starten am Tag der Wahl im Plus Bei den Einzelwerten kamen die Aktien von Lyft unter die Räder. Mindestens 14 Analysten senkten ihr Kursziel für den Fahrdienstvermittler.

Den vollständigen Artikel lesen ...