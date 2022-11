Der Dax hat am Dienstag vor den Zwischenwahlen in den USA seine Vortagesgewinne deutlich ausgebaut. Mit plus 1,6 Prozent rückte er über die viel beachtete 200-Tage-Linie vor.Die Blicke sind auf die Politik in den USA gerichtet. Die Wahlen könnten über den künftigen Spielraum von US-Präsident Joe Biden entscheiden und im Falle eines Erfolges der Republikaner Anleger dazu veranlassen, ihre Aktien-Portfolios etwas umzubauen.Neben den US-Wahlen werfen am Markt bereits die am Donnerstag anstehenden US-Inflationszahlen ...

