Nasdaq und Co steigen den dritten Tag in Folge - man ist optimistisch aufgrund der guten Saisonalität für Aktien und der Tatsache, dass es nach US-Zwischenwahlen bisher seit dem Zweiten Weltkrieg immer nach oben ging bis zum Jahresende (in 19 von 19 Fällen). Man geht davon aus, dass die US-US-Republikaner beiden Kammern gewinnen werde - ...

