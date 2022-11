Die Aktie von Apple rutschte am Montag zunächst deutlich ins Minus, nachdem das Unternehmen davor warnte, dass die Produktion im Hauptwerk in China aktuell von Covid-Einschränkungen beeinträchtigt sei. Im Weihnachtsgeschäft ist deswegen mit erheblichen Lieferengpässen beim neuen iPhone 14 Pro zu rechnen. Am Ende konnte das Papier aber im Plus schließen. Auch die Analysten zeigen sich weiter zuversichtlich.Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Apple von 185 auf 180 Dollar gesenkt, aber ...

