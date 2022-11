Unter Einsatz der preisgekrönten Radisys-Plattform wurden auf der TADHack 2022 praxisorientierte Lösungen geschaffen

Radisys Corporation, ein weltweit führender Anbieter offener Telekommunikationslösungen, stellte heute erfreut die Gewinner von unter Einsatz der Engage Digital-Plattform geschaffenen praxisorientierten Lösungen auf der TADHack Global 2022 ins Rampenlicht. Bei dieser Veranstaltung handelt es sich um ein Hackathon mit Fokus auf programmierbaren Kommunikationslösungen. Radisys gab den Teilnehmern in der Kategorie Telecom Application Development (TAD) Zugriff auf seine preisgekrönte, codelose oder codearme Engage Digital-Plattform für die Entwicklung von Softwareprojekten bzw. "Hacks", die Herausforderungen oder Nutzungsfälle der Kunden angehen. Die Engage Digital-Plattform von Radisys stellt Entwicklern ein komplettes Toolkit bereit, mit dem sie eine umfassende Palette von Kommunikationsdienstleistungen erstellen können, darunter Voice- und Videogespräche, Sprachanalysen und robuste, KI-fähige digitale Gesprächsengagement-Lösungen.

Das TADHack Global Hackathon fand vom 15. bis 16. Oktober 2022 mit Teilnehmern in diversen Städten und Online statt. Aus den 23 Beiträgen, die die Engage Digital-Plattform von Radisys nutzten, wählte Radisys sechs Gewinner aus, darunter ein Gleichstand für den dritten Platz sowie zwei Spezialkategorien, für die besten Hacks.

"Ich möchte allen Gewinnern der TADHack Global 2022 sehr herzlich gratulieren, insbesondere den Teams, die die Engage Digital-Plattform von Radisys nutzen, um so innovative Lösungen zu entwickeln", erklärte Al Balasco, Head of Media, Core and Applications Business, Radisys. "Die Entwicklung dieser fabelhaften praxisorientierten Lösungen im Verlauf eines Wochenendes war beeindruckend und unterstreicht das Tempo, mit dem neue Ideen und Anwendungen entwickelt und implementiert werden können. Ein Hackathon wie TADHack ist eine großartige Möglichkeit zu zeigen, wie MSPs und Systemintegratoren von einem innovativen Entwicklerumfeld Gebrauch machen können, das mit API und SDK ausgestattet ist, um leistungsstarke, fortschrittliche Medienanwendungen zu schaffen, die sie integrieren und als neue Services anbieten können."

Engage Digital Platform TADHack Globale Gewinner

Erster Platz Field Workforce Helper bietet Informationen aus dem Bestand zur Unterstützung von Außendienstmitarbeitern und leitet Guard-Gespräche mittels einer Agenda in einem Google-Arbeitsblatt an den Guard-Betreiber und protokolliert dann die Gesprächsangaben in dem Arbeitsblatt. Teammitglied : Nacho Garmilla.

Field Workforce Helper bietet Informationen aus dem Bestand zur Unterstützung von Außendienstmitarbeitern und leitet Guard-Gespräche mittels einer Agenda in einem Google-Arbeitsblatt an den Guard-Betreiber und protokolliert dann die Gesprächsangaben in dem Arbeitsblatt. : Nacho Garmilla. Zweiter Platz Secret Babble macht mehrsprachige Gespräche zugänglicher durch Bereitstellung von Übersetzungen per Telefon, die vom System vorgelesen oder diskret als Textnachricht versendet werden können, und stellt eine Aufzeichnung des Austauschs bereit. Team : Similarly Geeky; Teammitglieder : Steve Goodwin und Lily Madar.

Secret Babble macht mehrsprachige Gespräche zugänglicher durch Bereitstellung von Übersetzungen per Telefon, die vom System vorgelesen oder diskret als Textnachricht versendet werden können, und stellt eine Aufzeichnung des Austauschs bereit. : Similarly Geeky; : Steve Goodwin und Lily Madar. Dritter Platz Blink ist eine Anwendung für verkehrsreiche Orte und soll die Menschenmenge reduzieren und Nutzern problemlosen Zugriff auf Informationen über den jeweiligen Ort verschaffen. Sie kommt beispielsweise in Krankenhäusern, Banken, Geschäften und Flughäfen zum Einsatz. Team : Sibane IT Solutions; Teammitglied : Linda Mosemaka.

Blink ist eine Anwendung für verkehrsreiche Orte und soll die Menschenmenge reduzieren und Nutzern problemlosen Zugriff auf Informationen über den jeweiligen Ort verschaffen. Sie kommt beispielsweise in Krankenhäusern, Banken, Geschäften und Flughäfen zum Einsatz. : Sibane IT Solutions; : Linda Mosemaka. Dritter Platz Live Connect stellt eine Verbindung zu Fachleuten in der ganzen Welt her, beispielsweise um eine neue Sprache zu erlernen oder einen Mathe- oder Musiklehrer zu finden, den Golfschwung zu verbessern und alles, was dazwischen liegt. Live Connect hilft den Nutzern, geeignete Experten zu finden, einen Termin auszumachen und über Video-APIs von Radisys Verbindung mit Fachleuten zuhause bei den Kunden aufzunehmen. Team : Live Connect; Teammitglied : John Cakesy.

Live Connect stellt eine Verbindung zu Fachleuten in der ganzen Welt her, beispielsweise um eine neue Sprache zu erlernen oder einen Mathe- oder Musiklehrer zu finden, den Golfschwung zu verbessern und alles, was dazwischen liegt. Live Connect hilft den Nutzern, geeignete Experten zu finden, einen Termin auszumachen und über Video-APIs von Radisys Verbindung mit Fachleuten zuhause bei den Kunden aufzunehmen. : Live Connect; : John Cakesy. Bester Industry 4.0 Hack FiremeX ist ein Branderkennungs- und -meldesystem, das Computervision, Alarmmeldungen und Audio-Anrufe in Echtzeit miteinander integriert, wenn ein Ereignis erkannt wird. Team : RegeX; Teammitglieder : Nandula Perera, Raveen Fernando, Suvin Kodituwakku, Dilan Perera, Thenuka Ovin Weerasinghe.

FiremeX ist ein Branderkennungs- und -meldesystem, das Computervision, Alarmmeldungen und Audio-Anrufe in Echtzeit miteinander integriert, wenn ein Ereignis erkannt wird. : RegeX; : Nandula Perera, Raveen Fernando, Suvin Kodituwakku, Dilan Perera, Thenuka Ovin Weerasinghe. Disruptive Digital Engagement Hack LifeVerse ist eine Gesundheitsengagementplattform in Echtzeit, mit der verschiedene Klinikarten erstellt und im Metaversum verwaltet werden können, und zwar sowohl zur Terminvereinbarung als auch für Patientenkonsultationen in Echtzeit. Team: LifeVerse; Teammitglieder: Fahad Mahmood, Sarmad Faheem, Faheem Azhar.

Videos der sechs Gewinner der Engage Digital-Plattform und alle Hacks der TADHack 2022 finden Sie unter https://www.engagedigital.ai/tadhack22.

