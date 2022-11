Nach dem Verkauf der lange Zeit als IPO-Kandidat geltenden Software-Tochter weclapp ist die 3U Holding für die meisten Investoren derzeit in erster Linie eine Mischung aus Cash-Aktie sowie ein Kandidat für eine üppige Sonderausschüttung zur nächsten Hauptversammlung am 17. Mai 2023 (siehe zu der Transaktion auch unseren Beitrag HIER). Entsprechend liegt das Augenmerk bei dem ... The post 3U Holding: Ungewönliche Konstellation appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...