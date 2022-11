Die Welt der Kryptowährungen bebt, nachdem bekannt geworden ist, dass Binance als weltgrößte Börse für Digitalwährungen den klammen Konkurrenten FTX übernehmen will. Der Bitcoin ist in den vergangenen Tagen um zeitweise -20% abgestürzt, mittlerweile er hat sich wieder etwas berappelt und notiert aktuell bei 18.156 US$. Haben Bitcoin & Co. als spekulative Asset-Klasse bald ausgedient? Der Bitcoin, kurz BTC für Bitcoin Core, wurde am 3. Januar 2009 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...