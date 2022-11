DJ PTA-News: SLM Solutions Group AG: SLM SOLUTIONS BRINGT NEUE NXG XII 600E MIT ERWEITERTER 1,5 M Z-ACHSE AUF DEN MARKT: ERSTER AUFTRAG BESTÄTIGT - Das neue Produktionssystem erlaubt bereits installierten NXGs die Möglichkeit eines Updates.

Lübeck, Deutschland (pta016/09.11.2022/10:00) - 9. November 2022. SLM Solutions Group AG ("SLM Solutions", "SLM" oder das "Unternehmen") kündigt ein neues Produkt an, die NXG XII 600E. Sie basiert auf der erfolgreichen NXG XII 600 und weist einen erweiterten Bauraum von 1,5 Metern in der Z-Achse auf. SLM hat seinen ersten Auftrag von der Concurrent Technologies Corporation (CTC) erhalten, dem Hauptauftragnehmer für ein Projekt des U.S. Air Force Research Laboratory (AFRL). AFRL finanzierte diese Arbeit, um die additive Fertigung für fortschrittliche DoD-Anwendungen zu nutzen.

Kunden, die die NXG XII 600 bereits installiert haben oder kurz davorstehen haben die Möglichkeit, ihr System aufzurüsten, um die Vorteile des erweiterten Bauraums in der Z-Achse zu nutzen. Die NXG XII 600E wird voraussichtlich 2023 ausgeliefert.

Die Industrialisierung der metallbasierten additiven Fertigung schreitet schnell voran, insbesondere, seit die NXG XII 600 den Markt revolutioniert hat. Kunden benötigen größere Metallbauteile in kürzester Zeit. Die Serienproduktion komplexer Geometrien kann jetzt Stunden oder Tage statt Wochen und Monaten dauern, angetrieben von der produktivsten 12 1kW-Laserlösung, die mit bis zu 1000 cm/Std. produziert. Die NXG XII 600E verfügt außerdem über den größten Bauraum der Branche, der seinen nächsten Konkurrenten um 90% übertrifft, und das bei 50% mehr Höhe in der Z-Achse.

Die NXG XII 600E ist das fortschrittlichste Produktivsystem auf dem heutigen Markt. Die Lösung zeichnet sich durch einen End-to-End-Produktionsworkflow aus, zu dem auch das externe Auspacken bei Abkühlung gehört, um die Maschinenbetriebszeit zu maximieren und einen Auftragswechsel von weniger als einer Stunde zu ermöglichen - im Gegensatz zu "Tagen" bei konkurrierenden Technologien. Darüber hinaus verfügt die NXG-Plattform über eine offene SLM-Architektur. Diese ermöglicht ein Höchstmaß an Flexibilität bei der Anpassung von Prozessparametern zur Optimierung von Anwendungsergebnissen mit maximaler Produktivität, bei Schichtdicken von 90 µm und darüber hinaus bei allgemein qualifizierten Materialien wie IN718, AlSi10Mg, TiAl6V4 und Kupferlegierungen. Supportfreies Drucken mit Free Float bietet dabei maximale Designfreiheit und reduziert den Bedarf an Stützstrukturen und Nachbearbeitungszeit um bis zu 90%. SLM.Quality bietet eine effiziente und robuste Qualitätssicherung mit Dokumentation, Prozessqualifizierung und Teilezertifizierung mit der Möglichkeit, einen Qualitätsbericht mit "2 Klicks" zu erstellen, Prozessdaten vollständig zu dokumentieren und die Teilequalität zu validieren.

Ausschlaggebend für die Entwicklung dieses neuen innovativen Systems war der Bedarf des Kunden, größere Bauteile aus Hochtemperaturmaterialien herzustellen, die den extremen Leistungsanforderungen in der Verteidigungs-, Raumfahrt- und Luftfahrtindustrie standhalten. Die NXG XII 600 ist der Inbegriff eines Produktionssystems, da sie 20-mal schneller als ein Einzellasersystem und 5-mal schneller als ein Vierfach-Lasersystem ist, wodurch die Kosten für Endverbrauchsteile in der Automobil- und Energiebranche zusätzlich zu den bereits erwähnten Bereichen so niedrig wie möglich sind.

"Wir freuen uns, unsere langfristige Partnerschaft mit SLM fortzusetzen", sagt Edward J. Sheehan, Jr., Präsident und CEO von CTC. "SLM ist eindeutig ein führendes Unternehmen im Bereich der additiven Fertigungssysteme. "Im Rahmen dieser spannenden Gelegenheit zur Unterstützung wichtiger AFRL-Missionsanforderungen, freuen wir uns auf die Zusammenarbeit und die Erweiterung der Möglichkeiten der additiven Fertigung für Verteidigungsanwendungen."

Sam O'Leary, CEO von SLM Solutions, sagt: "Diese Partnerschaften sind ein Beweis für den Ethos von SLM Solutions; nur in enger Zusammenarbeit können wir die Grenzen der Innovation verschieben. Ein marktführendes System wie die NXG XII 600 als Grundlage zu nehmen und den Bauraum auf 1,5 m zu erweitern, gepaart mit der Präzision und Zuverlässigkeit unserer Systeme und unserer praktischen Unterstützung, ermöglicht unseren Kunden eine agile Entwicklung - fast mit der gleichen Geschwindigkeit, für die wir dieses System zur Herstellung von Bauteilen entwickeln."

Er fügte hinzu: "Wir freuen uns besonders über die Zusammenarbeit mit CTC, einer hoch angesehenen, führenden Forschungs- und Entwicklungsorganisation mit einer hervorragenden Bilanz bei der Sicherung von Erfolgen beim Technologietransfer."

Über SLM Solutions SLM Solutions ist ein globaler Anbieter von integrierten Lösungen für die metallbasierte additive Fertigung. Seit seiner Gründung ist das Unternehmen führend in der Industrie und treibt die Zukunft der metallisierten additiven Fertigung in allen wichtigen Branchen voran. Dabei steht der langfristige Erfolg der Kunden im Mittelpunkt. SLM Solutions verfügt über die weltweit schnellsten Maschinen für die metallbasierte additive Fertigung, die mit bis zu 12 Lasern ausgestattet sind und eine Fertigungsrate von 1000 ccm/h ermöglichen. Mit einem Portfolio von Systemen, das den Anforderungen jedes einzelnen Kunden gerecht wird, und einem Expertenteam, das in jeder Phase des Prozesses eng mit dem Kunden zusammenarbeitet, ist SLM Solutions führend bei der Investitionsrentabilität mit maximaler Effizienz, Produktivität und Rentabilität. SLM Solutions ist davon überzeugt, dass die additive Fertigung die Zukunft der Fertigung ist - und hat den Wunsch und die Fähigkeit, seine Kunden dorthin zu bringen - genau jetzt.

SLM Solutions ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland und Niederlassungen in Kanada, China, Frankreich, Indien, Italien, Japan, Singapur, Südkorea und den Vereinigten Staaten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.slm-solutions.com.

Über Concurrent Technologies Corporation Concurrent Technologies Corporation (CTC) ist ein unabhängiges, gemeinnütziges Dienstleistungsunternehmen für angewandte wissenschaftliche Forschung und Entwicklung. CTC arbeitet mit seiner Tochtergesellschaft Enterprise Ventures Corporation zusammen, um durch Forschungs-, Entwicklungs-, Test- und Evaluierungsarbeiten transformative Lösungen für den gesamten Lebenszyklus anzubieten. Um die Bedürfnisse unserer Kunden bestmöglich zu erfüllen, bieten wir die Möglichkeit, vollständig zu entwerfen, zu entwickeln, zu testen, Prototypen zu erstellen und zu bauen. Wir liefern robuste, technische und innovative Lösungen, die unsere nationale Sicherheit schützen, den technologischen Vorsprung der USA bewahren und die Bedeutung der amerikanischen Fertigung sichern. Weitere Informationen über CTC finden Sie unter www.ctc.com.

