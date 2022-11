Aktienrückkäufe sind für Warren Buffett und Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) in den vergangenen Jahren eigentlich immer an der Tagesordnung gewesen. Das Orakel von Omaha kaufte in den vergangenen Jahren einen wirklich großen Teil ausstehender Aktien zurück. In einzelnen Jahren sogar für ca. 25 Mrd. US-Dollar. Positiv ist, dass die Aktienrückkäufe auch jetzt noch weiter anhalten. Wobei wir definitiv anmerken können, dass sich deren Volumen deutlich reduziert hat. Sehen wir uns das noch einmal an. ...

