NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA nach einem Treffen mit dem Chef der Sparte Heathcare, Peter Guenter, auf "Overweight" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Das Medikament Mavenclad dürfte spätestens bis 2024 ein milliardenschwerer Umsatzbringer werden, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch die Markteinführung des Medikaments Bavencio komme gut voran./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2022 / 08:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2022 / 08:25 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006599905

