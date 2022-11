München (ots) -Gemeinsam gegen Delfin- und Walschlachtungen! Schluss mit volksfestartigen Massakern an intelligenten Meeressäugern unter dem Deckmantel von Tradition und Subsistenzwirtschaft!Am Samstag, 12. November 2022 (ab 16 Uhr), organisiert die Gesellschaft zur Rettung der Delphine e.V. (GRD) eine Demonstration auf dem Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor. Ziel ist es, eine unmissverständliche Botschaft an die Einwohner der Färöer-Inseln zu senden und gleichzeitig jene MitbürgerInnen zu informieren, die sich der regelmäßig stattfindenden Gräueltaten im Nordatlantik nicht bewusst sind. Zu den Rednern auf der Demo gehören die DelfinschützerInnen und SchauspielerInnen Tessa Mittelstaedt und Sigmar Solbach (1. Vorsitzender der GRD).Den sogenannten "Grindadráps" fallen auf den Färöer-Inseln pro Jahr mehrere hundert Delfine zum Opfer. Im vergangenen Jahr wurden bei einem einzigen "Grind" sogar 1428 Weißseitendelfine grausam abgeschlachtet. Wie sinnlos das Mordritual an den Meeressäugern ist, zeigt allein die Tatsache, dass die Gesundheitsbehörde der Färöer seit 2008 davor warnt, das mit Giftstoffen belastete Fleisch der Delfine und Wale zu verzehren.FORDERUNGEN UND APPELLE- Wir fordern die Europäische Union und insbesondere Dänemark auf, durch diplomatischen Druck und eine Überprüfung der Handelsbeziehungen Maßnahmen gegen die Färöer-Inseln zu ergreifen.- Wir appellieren an die Verbraucher, Produkte wie Zuchtlachs und Dienstleistungen wie den Tourismus der Inselgruppe zu boykottieren.- Wir fordern den Einzelhandel auf, Produkte von den Färöer-Inseln so lange auszusetzen, bis der Grind aufgehoben wird.- Wir rufen die Kreuzfahrtindustrie auf, die Färöer-Inseln als Reiseziel zu meiden.INFOS ZUR DEMONSTRATIONWann startet der Protest?12. November 2022, ab 16 UhrWo findet die Demonstration statt?Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor in BerlinWer gehört zu den Rednern?- Tessa Mittelstaedt, GRD-Delfinbotschafterin, Schauspielerin und Synchronsprecherin- Sigmar Solbach, 1. Vorsitzender der GRD, Schauspieler und SynchronsprecherPressekontakt:Mathias Hansen, 089-74 16 04 10mathias.hansen@delphinschutz.orgOriginal-Content von: GRD Gesellschaft zur Rettung der Delphine e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126045/5365183