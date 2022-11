Fühlst du dich seit ein paar Tagen auch wie in einem Déjà-vu? Die Fed hat die Zinsen zum vierten Mal in diesem Jahr um 0,75 % erhöht. Wenn wir dann noch die heftigen Verkäufe bei einigen namhaften Technologieaktien hinzunehmen, könnte sich der eine oder andere vielleicht sogar an die Dotcom-Pleite vor bald 20 Jahren erinnern. Die Zinserhöhung der US-Zentralbank kam zwar nicht überraschend, aber die begleitenden Kommentare der Analysten und Banken danach erhöhten die Volatilität deutlich. Insbesondere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...