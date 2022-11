Zhuhai, China (ots/PRNewswire) -G&G, eine Premium-Marke, die Drucker-Verbrauchsmaterialien und Drucklösungen auf höchstem Niveau anbietet, hat mit einer ehemaligen Disney-Trickfilmzeichnerin zusammengearbeitet, um seine Pinguin-Maskottchen in einem Kurzfilm zum Leben zu erwecken.G&G verwendet Pinguine seit fast 20 Jahren in seiner Werbung und auf seinen Verpackungen. Eric Zhang, Geschäftsführer von Ninestar Image, sagte, dass die Unternehmensleiter bei einem Besuch in der Antarktis im Jahr 2003 die Auswirkungen des Klimawandels auf den Kaiserpinguin gesehen haben. Sie waren tief beeindruckt von der puren Willenskraft dieser Lebewesen, die ums Überleben kämpften."Der Anblick des bedrohten Lebensraums hat uns als Führungskräfte daran erinnert, dass auch G&G stark und widerstandsfähig sein muss", so Zhang. "Bei G&G ergreifen wir immer die Initiative, um unserer sozialen Verantwortung als Unternehmen (https://www.ggimage.com/zh-en/About_Us/Newsroom/Latest_News/CSR/Ninestar_Releases_2021_Environmental_Social_and_Governance_ESG_Report.html) nachzukommen. Wir haben festgestellt, dass unsere Produkte umweltfreundlich sein müssen, und streben danach den Weg für eine umweltfreundliche, klimaneutrale und nachhaltige Entwicklung zu ebnen."Seit der Rückkehr nach China spendet G&G regelmäßig an den World Wildlife Fund, um zur Erhaltung der natürlichen Tier- und Pflanzenwelt beizutragen. "Deshalb wurde der Kaiserpinguin auch zum Maskottchen für die G&G-Produktpalette", fügte Zhang hinzu. "Wir denken immer an die Umwelt und beweisen dies durch verschiedene Umweltaktionen, einschließlich der Go-Green-Kampagne von G&G."Der neue animierte Kurzfilm zeigt, zwei Pinguine, die aus den Ferien in die Antarktis zurückkehren. Greg and Grace (abgebildet) mit den Initialen G und G wurden nach der G&G-Marke benannt. Ein freundlicher Kaiserpinguin kommt dazu und rettet die Situation, als es zu einem Konflikt über das Ausdrucken ihrer Urlaubserinnerungen kommt.Die Animatorin Lily Dell sagte: "Die Zusammenarbeit mit G&G und ihren Pinguinen war großartig." Dell hat an Disney-Episoden für Filme wie Der König der Löwen, Cinderella, Das Dschungelbuch, Bärenbrüder und Lilo & Stitch mitgearbeitet. "Die Geschichte von Greg und Grace und dem Kaiserpinguin zu erzählen hat viel Spaß gemacht", fügte sie hinzu. "Wir haben eine ganze Reihe weiterer Geschichten, die wir ebenfalls zum Leben erwecken könnten. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit G&G."Klicken (https://www.ggimage.com/gg_penguin_mascots/) Sie hier, um mehr über die Pinguin-Maskottchen von G&G zu erfahren. Suchen Sie nach zuverlässigen, hochwertigen Drucken? Bitte senden Sie eine E-Mail an marketing_center@ggimage.com.Informationen zu G&GG&G ist eine erstklassige internationale Marke, die Verbrauchsmaterialien und professionelle Drucklösungen auf höchstem Niveau für mehr als 200 Millionen Verbraucher in über 170 Ländern liefert.G&G hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Kunden bei der Erstellung ihrer besten Bilder zu helfen, indem G&G das Drucken durch Innovation, Effizienz und Respekt vor den Menschen einfach, zuverlässig, erschwinglich und nachhaltig gestaltet.Video - https://mma.prnewswire.com/media/1931086/2022_EN_Holiday_Photos.mp4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1930064/2.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/trickfilm-animatorin-zeichnet-gg-pinguine-in-kurzfilm-301672592.htmlPressekontakt:Ruby Wei,ruby.wei@ggimage.com,+8613798973502Original-Content von: G&G, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166563/5365249