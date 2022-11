Unterföhring (ots) -Es gibt auch gute Nachrichten. In "Der SAT.1-Jahresrückblick mit Jörg Pilawa" schaut der Moderator am Mittwoch, 21. Dezember 2022, um 20:15 Uhr auf das Jahr 2022 und hebt sowohl denkwürdige als auch hoffnungsvolle Momente hervor. Zusammen mit seinen prominenten Gästen würdigt der Moderator Held:innen und ihre besonderen Geschichten."Zugegeben: Dieses Jahr war für viele nicht leicht und stellte uns alle vor Herausforderungen. Es gab allerdings auch viele Menschen, die durch ihr Handeln unsere Welt besser gemacht haben. Positive Geschichten und Momente, die allen Zuversicht schenken, genau das sind die Zutaten für meinen etwas anderen Jahresrückblick in SAT.1", sagt Jörg Pilawa. Die Sendung wird produziert von Cheerio Entertainment."Der SAT.1-Jahresrückblick mit Jörg Pilawa" - am Mittwoch, 21. Dezember 2022, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf JoynSAT.1 - Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbHPressekontakt:Petra DandlCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1169email: petra.dandl@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5365312