Hamburg (ots) -Sie sind mit einem Stand auf einer der Messen in Hamburg vertreten? Dann bieten Sie doch Ihren Besuchern erstklassiges Fingerfood an. Von Nimmersatt Catering natürlich. Das Angebot ist vielfältig - und der Ablauf unkompliziert und zuverlässig.An den Ständen auf Hamburgs Messen geht's hoch her: Präsentieren, miteinander reden und verhandeln - klar, dass sich dann auch irgendwann Hunger einstellt. Gut, wenn Sie vorgesorgt haben und Ihren Besuchern köstliches Fingerfood anbieten können. Das liefert Ihnen pünktlich, frisch und in bester Qualität das Unternehmen (https://www.catering-nimmersatt.de) Nimmersatt Catering mit dem Messe Catering (https://www.catering-nimmersatt.de/pages/messe-catering-hamburg).Die Auswahl ist groß: Egal, ob zum Breakfast, zum Lunch oder Afterhour - Sie haben die Qual der Wahl: Süß oder besser herzhaft? Kleine Becher mit Joghurt oder mit Früchten der Saison? Würzige Tapas, etwa mit Meeresfrüchten oder Fleisch? Plunderteilchen, Brownies? Oder Quiche, Bagels, Mini-Burger oder lieber die klassischen Schnittchen mit Gourmet-Belag? Auch vegetarische oder vegane Optionen sind möglich. Und alles wird mit frischen und erlesenen Zutaten kreiert. Keine Frage: Der Catering-Service von Nimmersatt wird für Ihren Messeauftritt wie das Tüpfelchen auf dem i sein.Wer sich noch unschlüssig ist, wie das Fingerfood-Angebot am eigenen Messestand ausfallen soll, kann sich bei Nimmersatt Catering beraten lassen. Aber die Richtung - ob herzhaft oder süß - und wie viele Personen zu verköstigen sind, sollte bei der bequemen Online-Kontaktaufnahme schon mal feststehen. Möglich ist auch, eine E-Mail zu schicken oder einfach anzurufen. Bestellen können Sie sogar für den darauffolgenden Tag.Und übrigens: Nimmersatt Catering beliefert nicht nur die Stände auf Hamburgs Messen. Auch für Business-Meetings (https://www.catering-nimmersatt.de/pages/fingerfood-hamburg), Opening-Partys, Hochzeiten, Taufen (https://www.catering-nimmersatt.de/pages/eventcatering-hamburg), Geburtstagsfeiern und vieles mehr stellen die Caterer-Profis unterschiedliche Boxen mit Fingerfood zusammen, die höchsten Ansprüchen gerecht werden. Schon jetzt gibt es über 650 zufriedene Kund:innen in Hamburg. Bald gehören Sie bestimmt auch dazu!Über Nimmersatt Catering:Nimmersatt Catering wurde 1998 von Heike Rebernak gegründet. Einst als Café gestartet, baute Heike Rebernak ein umfangreiches Business-, Privat- und Event-Catering auf, das jetzt den Fokus komplett auf Fingerfood setzt.Kontakt:Nimmersatt CateringKontakt: Marco JehleEmail: marco@catering-nimmersatt.deWeb: www.catering-nimmersatt.de