Der amerikanische Textileinzelhändler Gap Inc. (ISIN: US3647601083, NYSE: GPS) wird eine vierteljährliche Dividende von 15 US-Cents an die Investoren ausschütten, wie am Dienstag berichtet wurde. Die nächste Zahlung erfolgt am 25. Januar 2023 (Record date ist der 4. Januar 2023). Damit werden hochgerechnet auf das Gesamtjahr 0,60 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 11,46 US-Dollar (Stand: 8. November ...

