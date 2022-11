Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Swiss Life-Gruppe (ISIN CH0014852781/ WKN 778237) hat eine Ad hoc-Mitteilung zu den ersten drei Quartalen 2022 veröffentlicht:"Swiss Life konnte die gute Entwicklung aus dem ersten Halbjahr 2022 im dritten Quartal des Jahres fortsetzen", sagt Patrick Frost, Group CEO von Swiss Life. "Wir sind mit der Umsetzung unseres Unternehmensprogramms ?Swiss Life 2024? gut unterwegs und bestätigen die finanziellen Zielsetzungen der Gruppe. Wir entwickeln Swiss Life auch in Zeiten mit höheren Zins- und Inflationsraten erfolgreich weiter. So konnten wir beispielsweise in unserem Immobilienportfolio die Leerstände von 4,5% auf 4,2% senken und verzeichneten dort auch höhere Bewertungen." ...

